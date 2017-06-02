"Єгипетське диво": багатоповерхівку з людьми врятував від падіння сусідній будинок (відео)
16:37, 02 червня 2017Світ
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Місцева влада зупинила навіть рух поїздів сусідньої залізниці, щоб вібрація не спричинила подальше руйнування будівлі.
Житловий будинок в Єгипті від руйнування врятувало сусідній буд / скріншот
У єгипетській Олександрії 13-поверхова будівля разом з усіма найближчими будівлями негайно евакуювали після того, як багатоповерхівка нахилилася.
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Про це йдеться в сюжеті ТСН.
Місцева влада зупинила навіть рух поїздів по сусідній залізниці, щоб вібрація не спричинила подальше падіння.
На щастя, ніхто не постраждав, хоча інцидент стався рано вранці, коли більшість мешканців ще спали.
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