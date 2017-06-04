Трамп після теракту в Лондоні закликав покінчити з політкоректністю

На заваді захисту громадян від терористичної загрози стоїть політична коректність. Таку заяву поширив у неділю, 4 червня, президент США Дональд Трамп у своєму мікроблозі в соціальній мережі Twitter невдовзі після теракту в Лондоні. "Нам слід припинити бути політично коректними та перейти до справ у сфері безпеки для нашого народу , - написав глава Білого дому. - Якщо не порозумнішаємо, то ставатиме лише гірше", - додав він. Про це повідомляє DW.

Читайте такожПісля терактів у Лондоні Трамп знову хоче обмежити в'їзд мусульман до США

В іншому твіті американський президент розкритикував мера Лондона, перекрутивши його слова, як зазначає CNN. "Щонайменше семеро загиблих і 48 поранених внаслідок теракту, а мер Лондона каже, що немає причини бути стривоженими", - написав Трамп. За даними CNN, мер Лондона Садік Хан говорив про присутність солдатів на вулицях, а не про терористичну загрозу.

Водночас американський президент у неділю у телефонній розмові висловив співчуття прем'єр-міністерці Великобританії Терезі Мей та запропонував їй допомогу й підтримку США під час розслідування обставин трагедії, передає інформагенція dpa.

Нагадаємо, унаслідок наїзду фургона на натовп людей в центрі Лондона та наступної атаки трьох нападників, озброєних ножами, загинуло щонайменше семеро людей. До лікарень доправили 48 постраждалих. Британський уряд заявив про теракт. Тим часом поліція заарештувала 12 підозрюваних у зв'язку з нападом. Проводяться також інтенсивні обшуки помешкань.