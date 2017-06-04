Трамп прокоментував теракти в Лондоні
Дональд Трамп зазначив, що США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону та Сполученому королівству.
США нададуть допомогу Лондону і Великобританії. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter, коментуючи теракти в Лондоні, повідомляє РБК.
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"США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону та Сполученому королівству. Ми з вами! Бережи вас Господь!", - написав Трамп.
Поліція Лондона заявила, що інциденти на Лондонському мосту, на якому "транспортний засіб" в'їхало в натовп, і на ринку Боро, де, за повідомленнями ЗМІ, невідомі із ножами напали на перехожих, були оголошені терактами.
За даними правоохоронних органів, на Лондонському мосту загинуло більше однієї особи.
Як повідомляло Telegraph з посиланням на очевидця, невідомий у капюшоні атакував ножем перехожого. За даними Бі-бі-сі, зловмисники здійснили напади на кількох людей. Телеканал зазначає, що поліція шукає трьох підозрюваних, які, можливо, озброєний.
Whatever the United States can do to help out in London and the U. K., we will be there - WE ARE WITH YOU. GOD BLESS!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 3, 2017