Трамп прокоментував теракти в Лондоні

США нададуть допомогу Лондону і Великобританії. Про це заявив американський президент Дональд Трамп у своєму Twitter, коментуючи теракти в Лондоні, повідомляє РБК.

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"США зроблять все можливе, щоб допомогти Лондону та Сполученому королівству. Ми з вами! Бережи вас Господь!", - написав Трамп.

Поліція Лондона заявила, що інциденти на Лондонському мосту, на якому "транспортний засіб" в'їхало в натовп, і на ринку Боро, де, за повідомленнями ЗМІ, невідомі із ножами напали на перехожих, були оголошені терактами.

За даними правоохоронних органів, на Лондонському мосту загинуло більше однієї особи.

Як повідомляло Telegraph з посиланням на очевидця, невідомий у капюшоні атакував ножем перехожого. За даними Бі-бі-сі, зловмисники здійснили напади на кількох людей. Телеканал зазначає, що поліція шукає трьох підозрюваних, які, можливо, озброєний.