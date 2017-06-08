Настав час Росії заплатити ціну за напад на наші вибори - Маккейн

Росія повинна заплатити високу ціну за втручання в американські вибори, щоб у президента РФ Володимира Путіна не було спокуси повторювати такі спроби в майбутньому, заявив сенатор США Джон Маккейн на своїй сторінці в Facebook, як пише "112".

"Настав час для Росії заплатити ціну за напад на наші вибори. Ось чому я представляю поправку до законодавства для Сенату, яка наклала б сильні санкції на Росію. Нам потрібна ця поправка, тому що у нас немає часу на зволікання. Сполучені Штати повинні направити сильне послання Володимиру Путіну і будь-якого іншого агресору, що ми не потерпимо нападів на нашу демократію", – підкреслив він.

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Маккейн зазначив, що минуло вже вісім місяців з тих пір, як Росія втрутилася в президентські вибори в США в 2016 році.

"Яку ціну заплатила Росія за напад на нашу демократію? Швидше за все, ніякої. І яка реакція Росії на відсутність відповіді Америки на її агресію? Більше агресії, більше втручання в закордонні вибори", – зазначив сенатор.

Політик попередив, що рано чи пізно в США будуть проходити нові вибори, які привернуть увагу і інтерес Росії.

"Жертва їх кібервійни може бути республіканцем або демократом, але для Путіна це не має значення, тому що його мета – не республіканці або демократи, а американці і все, на чому ми стоїмо як люди", – заявив він.