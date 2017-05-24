Маккейн закликав Трампа вибачитися у разі наявності зв'язків з Росією

Сенатор-республіканець Джон Маккейн закликав президента США Дональда Трампа вибачитися перед американцями, якщо він замішаний в історії про зв'язки членів його команди з російськими чиновниками. Про це він заявив в інтерв'ю CNN.

«Викладай усе це і, якщо необхідно, вибачся. Американці дуже великодушні. Ми не сподіваємося на ідеальних людей і ми дуже великодушна нація», - сказав Маккейн звертаючись до Трампа, зазначивши, що, якщо той покається, американці його пробачать.

Читайте такожУ Білому домі заявили про відсутність доказів змови штабу Трампа та Кремля

За словами Маккейна, повідомлення про те, що президент США просив розвідку публічно спростувати докази зв'язків членів його команди з тривожним вторгненням Росії в американські вибори, Маккейн порівняв з сюжетом «огидного фільму».

У той же час сенатор зазначив, що жодних висновків щодо цього питання він робити не хоче.

Як повідомляв УНІАН, колишній директор ЦРУ Джон Бреннан заявив, що Росія нахабно втручалася у вибори в США незважаючи на пряме попередження високопоставленому чиновнику Кремля в серпні 2016 року.