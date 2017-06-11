Розстріл людей у Підмосков'ї: "кратовського" злочинця ліквідовано (відео)
За інформацією МВС РФ, всього загинули чотири людини.
Житель селища Кратово Раменського району Підмосков'я ліквідований у ході спецоперації МВС РФ та Росгвардії. Про це повідомила офіційний представник російського МВС Ірина Вовк, передає ТАСС.
"Спільна операція МВС і Росгвардії завершена. Стрільця ліквідовано", - сказала вона.
Чоловік був знищений після того, як чинив опір співробітникам правоохоронних органів, які блокували його.
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За даними СК, вдень 10 червня чоловік відкрив стрілянину з мисливського карабіна "Сайга" зі свого домоволодіння на Пушкінській вулиці у селищі Кратово. Дві людини були госпіталізовані, ще одна поранена жінка померла в лікарні.
На місце спецоперації були стягнуті додаткові сили поліції і Росгвардії.
УВАГА! На відео присутня ненормативна лексика!
За інформацією МВС РФ, всього загинули чотири людини.
Як повідомляли ЗМІ, "кратовським стрільцем" виявився колишній співробітник МНС РФ Ігор Зенков.
У Мережі опублікували відео пожежі в будинку стрільця, який він підпалив перед відходом від правоохоронців: