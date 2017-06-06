Масовий розстріл дачників під Твер'ю: дівчина, яка вижила в кривавій бійні, розповіла про своє спасіння (фото, відео)

У Тверській області Росії суд заарештував стрілка, якого підозрюють у вбивстві дев'ятьох осіб.

Все сталося під час застілля: чоловікові нібито нахамили, а через пару хвилин він повернувся з мисливським карабіном "Сайга" і почав методично відстрілювати людей. Не пошкодував навіть 92-річну пенсіонерку - ветерана війни. Вижити вдалося хіба що дивом одній дівчині, яка вдало сховалася, зараз з нею працюють психологи.

Всю ніч на місці дикого полювання працювали правоохоронці та експерти. Підлога в будинку залита кров'ю. Газон убрався в багряний колір. Поруч дівчина ридає. Вона єдина, кому вдалося вижити у страшній бійні, яку влаштував кат з рушницею.

"Зайшов, вбив відразу сімейну пару, потім бабусю 92-річну, а мені просто пощастило, я сховалася під ковдрою. Хоча він заходив в кімнату два рази", - згадує дівчина.

Розбиті шибки, перевернута меблі. По всій ділянці сліди боротьби. Жертвами душогуба стали чотири жінки і п'ятеро чоловіків. Він застав їх зненацька і не пощадив нікого: розстрілював впритул або добивав прикладом.

Жорстоку розправу, за версією слідства, влаштував 45-річний Сергій Єгоров. На руках у чоловіка запечена кров, кулаки здерті - мабуть, через бійку. Житель Москви, стоячи на колінах, спокійно розповідає про свою сім'ю. Але на головне питання - про мотиви свого злочину - відповіді у нього немає.

Напередодні тут було велике застілля - 10 осіб. У розпал веселощів між чоловіками і сталася сварка. Підозрюваний розсердився і пішов додому. Думали, що ліг спати. Але він повернувся і змусив вибачатися своїх кривдників вже під прицілом "Сайги".

"Він вважав себе скривдженим, повернувся за карабіном, почав стріляти в опонентів. Одного з чоловіків змусив рити землю, після чого зробив постріл", - повідомив начальник прес-служби УМВС РФ в Тверській області Вадим Левшин.

Одного за іншим, кат холоднокровно позбавив життя дев'ятьох людей. По садовій доріжці тягнеться червоний шлейф. Всі тіла убитих нелюд перетягнув в будинок. Одне - сховав у багажнику. Саме тому про останній жертві стало відомо не одразу.

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Дівчина, якій вдалося сховатися, втратила свого молодого чоловіка. Але не розгубилася, зателефонувала в поліцію. Коли на місце приїхав дільничний, зрозумів: справа серйозна. Відразу викликав підмогу. І вже разом з колегою - інспектором ДПС - затримав підозрюваного. У селищі кажуть, стрілець підробляв на дачах - ремонтував проводку в будинках.