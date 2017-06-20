У Карелії через рік після трагедії на Сямозері перекинувся човен з підлітками

Через рік після трагедії на Сямозері, де потонули 14 дітей з літнього табору, карельські рятувальники знову шукають підлітків з човна, що перевернувся. П'ятеро підлітків вирушили на риболовлю на Ладозьке озеро, але їхній човен перекинувся. Двом вдалося вибратися на берег, решту шукають.

Читайте такожТрагедія в Харкові: дворічний хлопчик потонув у басейні розважального закладу (фото)

Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на джерело в місцевій адміністрації, в човні було четверо молодих людей і одна дівчина у віці приблизно 15-17 років. Усі вони місцеві - троє з міста Сортавала, а двоє з найближчого селища. За даними джерела, підлітки самостійно вирушили на риболовлю.

Повідомляється, що човен з дітьми перекинувся в понеділок близько 21.00 в Питкярантському районі на Ладозькому озері на виході із затоки Імпілахті.

Нагадаємо, що майже рік тому, 18 червня 2016 року, діти з табору "Парк-готель "Сямозеро" вирушили разом з інструкторами на прогулянку по озеру. Коли почався шторм, два каное з дітьми винесло на відкриту воду, а рафт з їх товаришами прибило до одного з островів. Обидва каное перекинулися, загинули 14 дітей.