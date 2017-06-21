Винищувач НАТО спробував наблизитися до літака міністра оборони РФ над Балтикою

Винищувач НАТО F-16 спробував наблизитися до літака міністра оборони РФ Сергія Шойгу, але його "відігнав" російський винищувач Су-27. Про це повідомляє ТАСС.

"Літаки НАТО спробували супроводжувати літак міністра оборони РФ над нейтральними водами Балтійського моря, коли він прямував в Калінінград. Борт, в якому перебував глава Міноборони РФ, прямував з ескортом, що складається з винищувачів морської авіації Су-27", - сказано в повідомленні.

Читайте такожУ Латвії розпочав діяльність батальйон НАТО для стримування РФ

Зазначається, що один з літаків НАТО спробував наблизитися до борту міністра оборони РФ, але між ним і російським лайнером став російський винищувач. Су-27 "продемонстрував озброєння", нахиливши крилами. Після цього F-16 пішов у сторону.

Як повідомляв УНІАН, раніше озброєний ракетами російський Су-27 пролетів в 1,5 метрах від літака США.