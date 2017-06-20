Озброєний ракетами російський Су-27 пролетів за 1,5 метра від літака США
Повідомляється, що російський винищувач був озброєний ракетами.
Російський винищувач Су-27 наблизився до американського розвідувального літака над Балтійським морем.
Він пролетів за 1,5 м від розвідувального літака США RC-135, передає Fox News з посиланням на джерела серед американських чиновників.
Читайте такожРосійські бойові кораблі зайшли до акваторії Балтики - генсек НАТО
Інцидент стався у понеділок, 19 червня, над Балтійським морем. Зазначається, що російський винищувач був озброєний ракетами.
Один з американських чиновників назвав поведінку російського пілота провокаційною.
Як повідомляв УНІАН, винищувачі НАТО, що здійснюють місію Балтійського патрулювання повітряного простору, часто піднімаються в повітря через прольоти військових літаків Російської Федерації.