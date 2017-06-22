"Хороші дівчата": в Колумбії запрацював секс-курорт у форматі all inclusive

На заході Колумбії, неподалік від міста Калі, з'явився, за як стверджують власники, перший у світі секс-курорт для чоловіків, що працює по системі "все включено".

Читайте такожВ Австралії літнє сонцестояння відзначили масштабним "голим" запливом (фото, відео)За мінімальну суму в 599 доларів клієнт отримає спілкування з однією дівчиною на всю ніч, кімнату-люкс, трансфер з аеропорту і перекладача.

Максимальний пакет послуг коштує 1499 доларів на добу. Сюди входить супровід двох дівчат на 24 години, окрема вілла, будь-які страви, спа, похід в нічний VIP клуб, пляшка шампанського, безлімітний алкоголь і їжа, катання на квадроциклі, на конях, оглядова екскурсія по місту, гольф, всі трансфери і перекладач.

Відзначимо, в Колумбії проституція, як і "будинки терпимості" легалізовані, але обмежені територіально так званими зонами толерантності.

Відео не рекомендоване до перегляду особам, молодшим від 18 років.