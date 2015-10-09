З Ради відкликали законопроект про легалізацію проституції

Як повідомили УНІАН у прес-службі групи, за словами автора ініціативи, його метою було привернення уваги суспільства до того, що влада у розпалі реформ та партійних і місцевих політичних баталій взагалі не приділяє увагу такому ганебному явищу як проституція, яка є формою торгівлі людьми.

За словами Немировського, «в Україні проституція і сутенерство "кришуються" правоохоронцями, сотні українських дівчат вивозяться за кордон, а правоохоронці заплющують на це очі. Внесення цього законопроекту було провокативним. Але це моя свідома позиція, щоб привернути до цього ганебного явища увагу суспільства та розпочати широку дискусію у владних коридорах щодо необхідності посилення боротьби з торгівлею людьми, сутенерством, розповсюдженням ВІЛ-інфекції та іншими негативними явищами, що супроводжують проституцію».

«Але, щоб не провокувати суспільний конфлікт, я відкликаю поданий законопроект. У той же час це не означає, що у подальшій діяльності я відмовляюся від боротьби проти торгівлі людьми, сексуальної експлуатації та інших злочинів», - заявив депутат.

Читайте такожНачальник столичної міліції вважає за доцільне легалізацію проституції

Разом з тим, Немировський підготував проект закону про посилення кримінальної відповідальності за торгівлю людьми, проституцію і сутенерство, особливо в частині відповідальності правоохоронців за участь у цих злочинах.

Як повідомляв УНІАН, проект Закону «Про регулювання проституції та діяльності секс-закладів» був зареєстрований у Верховній Раді 21 вересня.