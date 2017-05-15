У Москві річницю запуску метро відсвяткували з портретом "великого і рідного" Сталіна (фото)

У Москві в рамках "історичної реконструкції" до 82-ї річниці запуску метрополітену біля входу на станцію "Сокольники" вивісили портрети радянського диктатора Йосипа Сталіна та ідеолога геноциду проти українців Лазаря Кагановича. Про це повідомляє видання "Крим.Реалії".

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Ініціатором цього дійства 14 травня виступило керівництво метрополітену. У рамках "реконструкції" у вестибюлі станції "Сокольники" також розмістили банер із написом: "Великому, рідному Сталіну, ініціатору й натхненнику будівництва метро – пролетарський привіт!".

Видання зазначає, що в окупованому Севастополі 6 травня відкрили приурочену до Дня перемоги виставку картин на військову тематику "Жива пам'ять", у якій, за словами керівництва музею, центральне місце посів портрет Йосипа Сталіна.