Трамп заявив, що Обама нічого не робив щодо втручання РФ у вибори у США, бо очікував перемоги Клінтон

Президент США Дональд Трамп заявив, що Барак Обама знав про втручання РФ у вибори, але нічого не робив, бо очікував, що переможе Гілларі Клінтон. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Він зазначив, що Обаму про втручання РФ проінформувало ЦРУ.

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«Причиною того, що президент Обама нічого не зробив нічого по відношенню до Росії після отримання повідомлення від ЦРУ про втручання полягає в тому, що він очікував, що Клінтон переможе і не хотів "розгойдувати човен". Він не "придушив" це тому, що вступив у змову, і це не принесло нічого хорошого демократа та Гілларі», - йдеться у повідомленні Трампа.

Як повідомляв УНІАН раніше, президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в бездіяльності в ситуації з можливим втручанням Росії в американські вибори в 2016 році.

«Якщо адміністрація Обами ще до виборів в 2016 році знала, що росіяни втручаються, чому вони нічого не зробили? Подумайте про це, а не про Т. (швидше за все, буквою Т Трамп позначає себе - УНІАН)», - написав президент США в «Твіттері».