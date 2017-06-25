Російське втручання у вибори в США: Трамп звинуватив Обаму в бездіяльності

Президент США Дональд Трамп звинуватив свого попередника Барака Обаму в бездіяльності в ситуації з можливим втручанням Росії в американські вибори в 2016 році.

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«Якщо адміністрація Обами ще до виборів в 2016 році знала, що росіяни втручаються, чому вони нічого не зробили? Подумайте про це, а не про Т. (швидше за все, буквою Т Трамп позначає себе - УНІАН)», - написав президент США в «Твіттері».

Since the Obama Administration was told way before the 2016 Election that the Russians were meddling, why no action? Focus on them, not T! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 червня 2017 р.

Нагадаємо, раніше The Washington Post повідомила, що ЦРУ в серпні 2016 року інформувало президента США Барака Обаму, що президент Росії Володимир Путін мав пряме відношення до кібератак, спрямованих на втручання в американську президентську кампанію. Після повідомлень адміністрація Обами обговорювала заходи щодо Росії і Путіна. Але, зазначає видання, введені заходи були «переважно символічними».

У Конгресі США триває розслідування можливого втручання Росії в торішні вибори американського президента. Аналогічне розслідування проводить і ФБР. Розпочато також незалежна від адміністрації розслідування щодо цього. Його курирує Роберт Мюллер, якому надали право розслідувати дії президента, якщо для цього будуть підстави. Адвокати президента США Дональда Трампа заявили, що він не є фігурантом цього розслідування.