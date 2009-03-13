Естонія зможе приєднатися до єврозони в липні 2010 року

Естонія зможе приєднатися до єврозони вже в липні 2010 року. Про це заявив прем`єр-міністр країни Андрус Ансип, повідомляє AFP. При цьому макроекономічні показники країни будуть приведені у відповідність з вимогами Маастріхтських угод в жовтні 2009 року.

Естонія планувала приєднатися до зони євро на початку 2007 року, проте в 2006 році уряд країни переніс вступ на 2008 рік. Через глобальну фінансово-економічну кризу скорочення економіки країни та зростання інфляції змусили власті знову перенести терміни - цього разу на 2011 рік.

За підсумками 2008 року ВВП Естонії скоротився на 3,6 відсотка. У квітні 2008 року інфляція в країні в річному обчисленні склала 11,4 відсотка. За словами президента, в лютому 2009 року цей показник знизився до 3,4 відсотка, а до жовтня може зменшиться до 1,5-2 відсотків, що відповідатиме вимогам Євросоюзу.

Естонія, так само як і Латвія і Литва, нині в перехідному періоді приєднання до євро, нагадує Лента.ру. Тривалість цього періоду може змінюватися за рішенням Європейського Центробанку або Єврокомісії.

Євро був введений в безготівковий обіг 1 січня 1999 року, коли 11 з 15 країн Євросоюзу ухвалили рішення про утворення єврозони. До готівкового обігу монети і банкноти євро надійшли 1 січня 2002 року. Нині членами єврозони є 16 з 27 держав Євросоюзу.

Маастріхтські угоди містять вимоги до держав, які хочуть приєднатися до Євросоюзу або єврозони. Зокрема, дефіцит бюджету країн-претендентів не повинен перевищувати трьох відсотків ВВП.