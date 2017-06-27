Закон про нові санкції проти Росії прийнятий з порушенням процедури - Білий дім

Законопроект про введення нових санкцій проти Росії був прийнятий Сенатом США із процедурними порушеннями, тому зараз законопроекту фактично "немає".

Про це заявив прес-секретар президента США Шон Спайсер під час брифінгу для журналістів.

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"Прийнятий Сенатом новий законопроект не пройшов встановлену процедуру. Я маю на увазі, що закону на даний момент немає", - сказав Спайсер.

Також, він не став відповідати на питання, чи підтримає Білий дім новий раунд санкцій зазначивши, що спершу потрібно дочекатися текст законопроекту.

Як повідомляв УНІАН, 15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Даний законопроект містить також положення про те, що президент не зможе скасувати або пом'якшити санкції проти Москви і Тегерана без схвалення Конгресу. Це викликає невдоволення з боку Білого дому і небажання підтримувати проголосований у Сенаті документ.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще повинні підтримати в Палаті представників, а також підписати президент США.