WP дізналася, що не влаштовує Білий дім у нових санкціях проти Росії

Адміністрація Дональда Трампа незадоволена низкою положень схваленого Сенатом пакету санкцій проти Росії та Ірану.

Про це повідомляє газета Washington Post з посиланням на високопоставлене джерело в Білому домі, передає РБК.

Зокрема, адміністрація Трампа незадоволена внесеним у законопроект положенням про те, що президент не зможе скасувати санкції проти Москви і Тегерана без згоди законодавців.

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Співрозмовник газети зазначив, що претензії Трампа відносяться саме до питання розподілу повноважень, а не до конкретного питання взаємин із Росією.

У Білому домі вважають, що документ необхідно повернутися в Сенат для перегляду.

Із критикою законопроекту виступав і державний секретар Рекс Тіллерсон при спілкуванні з членами Палати представників в кінці минулого тижня. Він зазначив, що адміністрація повинна гнучко реагувати на питання, коли потрібно підвищити градус відносин з іншими країнами, а коли рухатися до їх нормалізації.

Як повідомляв УНІАН, раніше речник Білого дому Спайсер натякнув, що підтриманий Сенатом США законопроект про нові санкції проти РФ необхідно доопрацювати.

15 червня Сенат США остаточно затвердив нові санкції проти Росії, поєднавши їх з санкціями проти Ірану в одному законодавчому акті.

Члени Сенату виступили за покарання осіб, які можуть бути причетними до кібератак на США.

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Нові санкції сенатори позиціонують як покарання Росії за її дії на міжнародній арені – ймовірне втручання в американські вибори у 2016 році, анексію Криму, підтримку режиму сирійського президента Башара Асада.

У Сенаті також виступають за те, щоб президент США не міг без схвалення Конгресу пом’якшувати або скасовувати санкції.

Щоб нові санкції набули чинності, їх ще мають підтримати у Палаті представників, а також президент.