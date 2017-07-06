США в ООН заявили про готовність застосувати силу проти КНДР в разі потреби

Сполучені Штати Америки попередили в середу, що вони готові застосувати сили, якщо буде потрібно зупинити ядерну ракетну програму Північної Кореї, але зазначили, що вважають кращим варіантом глобальні дипломатичні дії проти Пхеньяну за випробування балістичної ракети, яка може поцілити у Аляску.

Як передає Reuters, посол США в ООН Ніккі Хейлі заявила на засіданні Ради безпеки, що дії Північної Кореї "швидко закривають можливість дипломатичного врегулювання", і Сполучені Штати готові захищати себе та своїх союзників.

"Одна з наших можливостей полягає у нашій значній військовій силі, і ми будемо її використовувати, якщо вона нам знадобиться, але ми вважаємо за краще не йти в цьому напрямку", - сказала Хейлі. Вона закликала Китай, єдиного головного союзника Північної Кореї, робити більше для стримування Пхеньяну.

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Хейлі заявила, що США будуть пропонувати нові санкції проти Північної Кореї в найближчі дні і попередила, що Вашингтон готовий припинити торгівлю з країнами, які ведуть справи з Північною Кореєю, усупереч резолюціям ООН.

"Велика частина тягаря, пов'язаного з санкціями США, лежить на Китаї", - сказала Хейлі. – Ми будемо працювати з Китаєм, ми будемо працювати з будь-якою країною, яка вірить у мир. Але ми не будемо повторювати неадекватні підходи минулого, які привели нас до цього темного дня".

Дипломати кажуть, що Пекін не повністю дотримується існуючих міжнародних санкцій щодо свого сусіда і протистоїть жорстким заходам проти КНДР, таким як нафтове ембарго, заборона на роботу північнокорейської авіакомпанії та робітників з Північної Кореї, а також заходи проти китайських банків та інших фірм, що ведуть бізнес із Пхеньяном.