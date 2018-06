США скликають закрите засідання Радбезу ООН через запуск ракети КНДР

Сполучені Штати Америки закликали провести засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй за закритими дверима щодо запуску останньої ракети в Північній Кореї.

Про це повідомив у вівторок прес-секретар американської місії при ООН, передає Reuters.

Представник заявив, що засідання Радбезу, ймовірно, буде заплановане на середу.

Пхеньян заявив у вівторок, що він успішно випробував першу міжконтинентальну балістичну ракету, яка, за оцінками аналітиків, може нанести удар по Алясці, зазначає агентство.

Державний секретар США підтвердив, що випробування ракет КНДР проводилися з міжконтинентальною балістичною ракетою, передає The Associated Press.

BREAKING: US secretary of state confirms North Korea's missile test was with an intercontinental ballistic missile.