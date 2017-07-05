США скликають закрите засідання Радбезу ООН через запуск ракети КНДР

Сполучені Штати Америки закликали провести засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй за закритими дверима щодо запуску останньої ракети в Північній Кореї.

Про це повідомив у вівторок прес-секретар американської місії при ООН, передає Reuters.

Представник заявив, що засідання Радбезу, ймовірно, буде заплановане на середу.

Пхеньян заявив у вівторок, що він успішно випробував першу міжконтинентальну балістичну ракету, яка, за оцінками аналітиків, може нанести удар по Алясці, зазначає агентство.

Державний секретар США підтвердив, що випробування ракет КНДР проводилися з міжконтинентальною балістичною ракетою, передає The Associated Press.

BREAKING: US secretary of state confirms North Korea's missile test was with an intercontinental ballistic missile. — The Associated Press (@AP) 4 июля 2017 г.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети.

Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети може стати важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.