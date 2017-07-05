США скликають закрите засідання Радбезу ООН через запуск ракети КНДР

01:23, 05 липня 2017
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Пхеньян заявив у вівторок, що успішно випробував першу міжконтинентальну балістичну ракету, яка, за оцінками аналітиків, може нанести удар по Алясці.

Засідання Радбезу ООН, ілюстрація / REUTERS

Сполучені Штати Америки закликали провести засідання Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй за закритими дверима щодо запуску останньої ракети в Північній Кореї.

Про це повідомив у вівторок прес-секретар американської місії при ООН, передає Reuters.

Представник заявив, що засідання Радбезу, ймовірно, буде заплановане на середу.

Пхеньян заявив у вівторок, що він успішно випробував першу міжконтинентальну балістичну ракету, яка, за оцінками аналітиків, може нанести удар по Алясці, зазначає агентство.

Державний секретар США підтвердив, що випробування ракет КНДР проводилися з міжконтинентальною балістичною ракетою, передає The Associated Press.

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Як повідомляв УНІАН, напередодні Північна Корея заявила, що провела перші випробування міжконтинентальної балістичної ракети. 

Раніше КНДР проводила запуски супутників, які, на думку експертів, були замаскованими випробуваннями ракет дальньої дії. Але пробний пуск міжконтинентальної балістичної ракети може стати важливим кроком вперед у розробці ракет з ядерними боєголовками, які можуть дістатись і до США.

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Теги: #Радбез ООН#ракетні випробування КНДР#озброєння КНДР