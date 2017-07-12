Небезпечні маневри літаків РФ над Балтикою розгнівали країни НАТО, альянс висловить обурення

Країни-члени НАТО, які розгнівані через агресивні та небезпечні маневри російських військових пілотів над Балтійським морем, висловлять Кремлю своє обурення, пише Politico з посиланням на заяву представника альянсу.

Зокрема, мова йде і про «небезпечну поведінку російських пілотів на перехопленнях».

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«Побоювання НАТО зростають після серії зіткнень між союзниками і російськими літаками в переповненому повітряному просторі над Балтійським морем, включаючи інцидент минулого місяця, коли російський винищувач Су-27 знаходився в декількох футах від розвідувального літака США RC-135», - пише видання.

Представник НАТО на умовах анонімності розповів, що дії російських пілотів будуть серед питань, які союзники піднімуть на засіданні в четвер.

Як повідомляв УНІАН раніше, американські військові посилять спостереження за пересуваннями російських військ в балтійському регіоні під час масштабних російсько-білоруських навчань "Захід"-2017, запланованих на осінь.

Навчання "Захід" проводяться кожних чотири роки на території Росії, Білорусії та Калінінградській області РФ. У цей час російські війська будуть знаходитися біля кордонів Польщі, Литви і Латвії.