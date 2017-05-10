У Пентагоні заявили, що через російські навчання в Прибалтику можуть відправити додаткові ППО

Американські військові посилять спостереження за пересуваннями російських військ в балтійському регіоні під час масштабних російсько-білоруських навчань "Захід"-2017, запланованих на осінь. Про це з посиланням на американських чиновників пише The Washington Post.

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Навчання "Захід" проводяться кожних чотири роки на території Росії, Білорусії та Калінінградській області РФ. У цей час російські війська будуть знаходитися біля кордонів Польщі, Литви і Латвії.

За оцінками американських військових, у навчаннях візьмуть участь 70-100 тисяч військовослужбовців РФ. При цьому вони можуть спробувати оновити деяке постійно дислоковане в регіоні обладнання. Зокрема, чиновники очікують, що російський анклав в Калінінграді буде посилено установками "Іскандер", які можуть використовувати ракети з ядерними боєголовками.

Напередодні навчань в серпні і вересні США відправлять військові кораблі в Балтійське море і візьмуть під контроль патрулювання повітряного простору в регіоні.

"Ми доставимо сюди все необхідне", - сказав міністр оборони США Джим Меттіс в середу під час візиту в Литву.

Міністр також сказав, що у нього "немає проблем" з навчаннями РФ, додавши, що це звичайна справа, і він сподівається, що "вони залишаться звичайною справою".

Низка країн балтійського регіону розглядають можливість розмістити додаткові наземні засоби ППО, повідомив один з представників Пентагону. Він додав, що Сполучені Штати можуть також розгорнути зенітні ракетні батареї Patriot на час російських навчань "Захід", якщо це знадобиться. "Патріот" може перехоплювати літаки і балістичні ракети.