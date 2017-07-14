У Таїланді дружина зняла смертельне падіння чоловіка з 30-метрової висоти (відео)

На популярному таїландському курорті Пхукет загинув австралієць. Він скористався пропозицією місцевого туроператора й піднявся над островом на параплані, але вже на 12-й секунді політ перетворився на падіння, йдеться в сюжеті ТСН.

На відео він був за крок до своєї мрії – усміхнений та трохи схвильований. Вже за кілька хвилин 70-річний австралієць Роджер Джон Хассі готувався побачити з висоти пташиного польоту краєвиди Пхукета. Його дружина фільмувала кожну секунду омріяного лету й, як виявилося, смерть власного чоловіка.

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Він плюхнувся у воду з 30-метрової висоти. Відпочивальники одразу ж кинулися чоловікові на допомогу, він іще дихав. Постраждалого навіть устигли відвезти до лікарні, але врятувати життя не вдалося.

"Я сказав йому триматися за передню частину "підвіски" параплана, але він узявся за застібку", - пояснює причини трагедії інструктор Рангрой Рекчіп. Він запевняє, що ремені прив'язав ретельно й перед польотом усе перевірив.

Поліція заарештувала інструктора та кермувальника катера. "Ми розслідуємо справу за недбальство, та цілком ймовірно, що винним у трагедії могла бути жертва. Можливо, він нервувався та випадково розстібнув захисну застібку", - каже правоохоронець Пічай Сонмуанг.

Кілька місяців тому на цьому самому курорті загинула 20-річна австралійка. Обставини трагедії були майже такі ж, але досі ніхто не покараний.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці червня у США відвідувачі парку зловили дівчинку, яка зірвалася з атракціону.