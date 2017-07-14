Напад на туристів в Хургаді: у МЗС закликали українців не їхати найближчим часом до Єгипту

У зв'язку з сьогоднішнім нападом на туристів у Хургаді Міністерство закордонних справ України наполегливо рекомендує громадянам України переглянути власні плани щодо відвідування Єгипту.

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Як повідомила прес-служба МЗС, українцям рекомендовано утриматися без нагальної необхідності від поїздок до цієї держави, у т.ч. з туристичною метою, протягом дії в державі надзвичайного стану.

«Згадані застереження викликані істотною активізацією на території Єгипту радикальних терористичних угруповань, включаючи ІДІЛ, які дедалі частіше спрямовують терористичні акти проти цивільних громадян з урахуванням їхньої релігійної приналежності», - зазначили у відомстві.

Тим громадянам, які вже знаходяться в Єгипті, рекомендовано зважити на наявні ризики подальшого перебування на території цієї держави та неухильно дотримуватись таких порад:

Категорично не рекомендується здійснювати поїздки і перебувати на півночі та в центральній частині Синайського півострова, а також у пустельних районах на захід від долини ріки Ніл;

Виявляти пильність при відвідуванні північного узбережжя Єгипту, столиці країни та дельти ріки Ніл, туристичних місць у її долині, узбережжя Червоного моря (курорти міст Хургада, Ель-Гуна, Сафага, Затоки Макаді та Затоки Сома), а також південної частини Синайського півострова (курорти міст Шарм-ель-Шейх, Дахаб, Таба).

«У разі перебування в курортних місцях Єгипту, наполегливо рекомендуємо виявляти підвищену увагу та обережність, утримуватися від виїзду за межі місць організованого відпочинку, які знаходяться під охороною і наглядом сил безпеки. У випадку нагальної необхідності виїзду за межі місць організованого відпочинку, громадянам слід повідомляти про це адміністрацію готелю, рідних або представників туроператора», - йдеться у повідомленні МЗС.

З метою отримання інформації про події, які можуть вплинути на забезпечення безпеки в районі розташування, наполегливо радимо стежити за новинами у місцевих ЗМІ, а також повідомленнями на інформаційних ресурсах МЗС України та Посольства України в Єгипті (www.mfa.gov.ua, www.egypt.mfa.gov.ua).

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Рекомендовано також бути особливо обачними під час святкування в Єгипті релігійних (у т.ч. християнських) свят, та, по можливості, утримуватися від відвідування релігійних святинь.

У разі різкого загострення ситуації, необхідно неухильно виконувати вказівки посадових осіб, відповідальних за безпеку у місці проживання. Громадянам рекомендується зберігати в доступних місцях паспортні документи, кошти і речі, що знадобляться у випадку термінового залишення місця проживання.

При потраплянні в надзвичайну ситуацію, виникненні загрози життю та здоров’ю, громадянам України слід невідкладно звертатися до Посольства України в Єгипті за номером телефону: +201000039648, e-mail: emb_eg@mfa.gov.ua або на цілодобову «гарячу лінію» МЗС України: +38 044 238 1657, електронна пошта: cons_or@mfa.gov.ua.

Як повідомляло агентство Reuters з посиланням на представника служби безпеки регіону Червоного моря, сьогодні в результаті нападу особи з ножем на курорті в Хургаді було вбито двох громадянок Німеччини і ще чотирьох інших туристів травмовано, двоє з них – громадяни Чехії. Спочатку повідомлялося, що загиблі жінки - громадянки України.