Колишній прес-секретар Трампа порівняв Білий дім з кухнею, де не може бути "багато кухарів"

Шон Спайсер, колишній прес-секретар Білого дому, в інтерв'ю Fox News пояснив своє рішення покинути пост.

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«Я подумав, що це в інтересах нашого відділу зв'язків з громадськістю, нашої прес-служби, щоб не було занадто багато кухарів на одній кухні», - сказав Спайсер.

При цьому раніше повідомлялося, що він покинув свій пост через незгоду з призначенням Ентоні Скарамуччі директором з комунікацій Білого дому. Місце Спайсера зайняла його заступник Сара Сандерс.

«Він хотів привнести нових людей, щоб поліпшити роботу відділу з комунікацій, і я вирішив порекомендувати президенту дати Ентоні і Сарі можливість почати з чистого аркуша», - додав Спайсер.