Під час ракетного обстрілу в Сирії загинув кореспондент російського телеканалу

У Сирії в результаті обстрілу загинув журналіст Халед Хатіб, який співпрацював з російським каналом RT. Про це повідомляють "РИА Новости".

"Телеканал RT повідомляє про загибель свого кореспондента, Халіда аль-Хатіба, який був убитий сьогодні, 30 липня", - йдеться в повідомленні на арабській версії сайту. За їхнімі даними, кореспондент загинув під час висвітлення бойових дій сирійської армії.

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Загибель журналіста підтвердила головний редактор RT Маргарита Симоньян. "Стрінгер, з яким співпрацював наш арабський телеканал, загинув сьогодні в Сирії" - написала вона в своєму мікроблозі в Twitter.

Аль-Хатібу було 22 роки, він навчався в університеті Дамаска. Крім того, при обстрілі отримав поранення позаштатний оператор RT, розповіло РІА "Новости" джерело у відділенні міністерства інформації Сирії за Хомсу.

Як повідомляв УНІАН, раніше в результаті обстрілу Красногорівки загинув український військовий. У штабі АТО відзначають, що вже не вперше поодинокі прицільні обстріли позицій української армії призводять до жертв.