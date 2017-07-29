Обстріл Красногорівки: один військовий загинув, шестеро поранені

Упродовж сьогоднішнього дня ситуація у зоні проведення АТО загострилась: з початку доби російсько-терористичні угруповання двічі відкривали вогонь, і ці обстріли призвели до загибелі та поранень українських військових.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

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Так на Маріупольському напрямку близько 8-ї години бойовики вдарили з міномету калібру 120 міліметрів по позиціях сил АТО на підступах до Красногорівки. Три міни лягли неподалік опорного пункту ЗСУ. В результаті цього обстрілу один військовослужбовець загинув, шестеро дістали поранення різного ступеню.

Другий факт застосування бойовиками зброї зафіксований неподалік Новотошківського. Тут терористи відкривали вогонь з гранатометів.

У штабі зазначають, що вже не вперше поодинокі прицільні обстріли позицій сил АТО призводять до жертв.

"І хоча українська сторона суворо дотримується перемир’я, майже на кожен обстріл бойовиків від наших бійців йде асиметрична відповідь. Кожен український загиблий і поранений буде дорого коштувати ворогу", - наголосили в прес-центрі.