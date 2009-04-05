Швейцарія дасть чотирьом областям України 1,3 млн. швейцарських франків

Швейцарія надасть українським громадам 1 млн. 300 тис. швейцарських франків для протидії торгівлі людьми.

Як повідомляє “Німецька хвиля”, швейцарський проект з попередження торгівлі людьми через соціальну роботу та мобілізацію громад впроваджуватиметься у Львівській, Івано-Франківській, Донецькій областях та в Криму. Саме там зареєстровано найбільше постраждалих від торгівлі живим товаром.

Представник Благодійного фонду «Благополуччя дітей» Олена КАЛІБАБА повідомила, що акцент робитиметься на молоді, яка через свою необізнаність найчастіше потрапляє до рук работоргівців. Вона поінформувала, що фахівці проекту разом з соціальними працівниками, вчителями маленьких міст, сіл, районними молодіжними центрами відпрацьовуватимуть методику навчання дітей, аби ті у майбутньому не стали жертвами торгівлі людьми.

Проект працюватиме три роки. Пізніше досвід інформування школярів про торгівлю людьми планують розповсюдити в решті регіонів України.

За оцінками Міжнародної організації з міграції, від рабства вже постраждало понад 100 тис. українців. Здебільшого це люди з маленьких міст і сіл.