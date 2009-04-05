Північна Корея оголосила про запуск ракети носія з супутником

Північна Корея оголосила про успішне виведення на орбіту штучного супутника "Кванменсон-2" ("Яскрава зірка").

"Наші вчені й технологи відповідно до державного плану освоєння космосу успішно вивели на орбіту штучний супутник "Кванменсон-2" за допомогою ракети "Инха-2" ("Чумацький шлях")", - повідомило сьогодні Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК), передає РІА «Новости».

Виведення на орбіту проведено через 9 хвилин 2 секунди після старту, уточнює агентство.

Південнокорейські ЗМІ повідомили з посиланням на це ж агентство, що Північна Корея не вважає запуск нею штучного супутника зв`язку порушенням резолюції 1718 Ради безпеки ООН.

Резолюція, прийнята в 2006 році, забороняє КНДР займатися розробкою балістичних ракет.