40 незаконних мігрантів задихнулися в транспортному контейнері

У місті Кветта в Пакистані затримано групу незаконних трудових мігрантів з Афганістану у складі більш як 300 осіб, які незаконно переправляються невідомими контрабандистами в транспортному контейнері на заробітки до Європи.

Близько 40 осіб, які перебували в ньому, загинули дорогою від задухи, передають «Вести» з посиланням на місцеві ЗМІ.

Як повідомив представник поліції, більшість людей, які перебували в цьому контейнері, - громадяни Афганістану. «Вантаж» переправлявся з Пакистану через територію Ірану до Європи.

Поліція з`ясовує, кому належав даний автомобіль і контейнер, а також хто був «покупцем» дешевої робочої сили, яка переправлялася таким чином.