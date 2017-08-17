Фургон протаранив натовп у Барселоні: ЗМІ оприлюднили перше відео

У мережі з'явилось відео з центру Барселони, де мікроавтобус врізався у натовп. Ролик виклало у "Твіттері" видання El Mundo. На відео видно поранених, що лежать на узбіччях проїжджої частини. На вулиці стоїть паніка, з'їжджаються поліцейські і рятувальники.

Ramblas, Barcelona

A car rammed into people.... many injured!!!!! driver supposedly fled on foot. pic.twitter.com/dkenGn5N8C — sab ♡ (@lustsgrandes) August 17, 2017

Una furgoneta ha atropellado a varias decenas de personas en el centro de Barcelona. "Hay varios heridos". https://t.co/4SbTjugMQupic.twitter.com/PShDzVtYpZ — EL MUNDO (@elmundoes) August 17, 2017

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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на Пласа-де-Каталунья у центрі Барселони, є загиблі та поранені. Поліцейські рекомендували уникати цього району.