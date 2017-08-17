Фургон протаранив натовп у Барселоні: ЗМІ оприлюднили перше відео

19:00, 17 серпня 2017
Світ
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На ролику видно близько десяти людей, що лежать на узбіччях.

Постраждалі від наїзду машини на людей у Барселоні / Christopher Rodríguez

У мережі з'явилось відео з центру Барселони, де мікроавтобус врізався у натовп. Ролик виклало у "Твіттері" видання El Mundo. На відео видно поранених, що лежать на узбіччях проїжджої частини. На вулиці стоїть паніка, з'їжджаються поліцейські і рятувальники.

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Як повідомляв УНІАН, інцидент стався на Пласа-де-Каталунья у центрі Барселони, є загиблі та поранені. Поліцейські рекомендували уникати цього району. 

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Теги: #теракт у Барселоні