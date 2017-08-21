"Хотів звернути увагу": музикант знешкодив фаната, який приставив до нього пістолет під час концерту

Під час виступу таїландського рокера Пхонгсіта Кхампхі на музиканта наставили пістолет. Як з'ясувалося пізніше, глядач виявився переодягнений у цивільне військовий, пише "Сегодня".

Він був фанатом зірки і таким чином хотів звернути на себе увагу – щоб Кхампхі потиснув йому руку.

Розпаленого шанувальника знешкодив сам музикант. Він стрибнув на військового зі сцени і оперативно обеззброїв його. Тепер порушника порядку чекає трибунал.

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Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше чоловік хотів зірвати виступ Брітні Спірс, на сцені сталася бійка.