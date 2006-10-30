У Нігерії оголошено шестиденну жалобу

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Шестиденну жалобу оголошено в Нігерії, де жертвами аварії пасажирського літака стали 103 людини

97 загиблих – пасажири авіалайнера, шестеро – люди, які були на землі. Серед жертв катастрофи - духовний лідер нігерійських мусульман, двоє сенаторів та кілька представників влади.

За різними джерелами, врятувалися четверо або семеро пасажирів лайнера. “Боїнг-737”, який летів до Сокото, впав 29 жовтня неподалік нігерійської столиці Абуджі майже одразу після зльоту. За попередніми даними, спричинила катастрофу погана погода, передає ICTV.