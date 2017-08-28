В американському місті Берклі на антирасистському мітингу сталися сутички

Тисячі людей вийшли на "мітинг проти ненависті" у неділю у місті Берклі в Каліфорнії у відповідь на запланований протест правих.

Про це повідомляє «Голос Америки».

Кілька людей були заарештовані за порушення правил щодо закриття обличчя та носіння предметів, заборонених органами влади.

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Напружені, але короткі сутички почалися, коли кілька десятків протестуючих з боку лівих сил оточили та почали кричати на групу правих демонстрантів.