Білорусь має намір стати ядерною державою

Перша в Білорусі атомна електростанція розпочне роботу в 2015 році, заявив головний інженер концерну "Бєленерго" Олександр СІВАК, повідомляє Лента.Ру.

"Постійне зростання цін на природний газ, а це головне джерело виробництва електроенергії в Білорусі, не сприяє зміцненню економіки держави», – зазначив О.СІВАК.

Водночас він запевнив, що без урахування думки жителів території, на якій планується розмістити АЕС, будівництво не почнеться. «Наша країна найбільше постраждала від аварії на Чорнобильській АЕС. Проте, згідно з опитуванням громадської думки, проведеним Національною Академією наук, спостерігається тенденція зміни ставлення людей до такого ходу реалізації енергетичної політики, як введення атомних електростанцій", - сказав він.

О.СІВАК зазначив також, що в республіці немає організацій, здатних займатися проектуванням, будівництвом і експлуатацією станції. Тому при створенні АЕС Білорусь планує скористатися послугами інших держав. "Пріоритет у цій ситуації буде надано, я думаю, Російській Федерації", – підкреслив головний інженер.

Глава «Росатому» Сергій КІРІЄНКО раніше заявляв, що Росія готова брати участь у створенні атомної станції в Білорусі.

Підготовчі роботи для спорудження першого енергоблока атомної станції планується розпочати в 2007 році.

Як повідомляв заступник генерального директора Об`єднаного інституту енергетичних і ядерних досліджень "Сосни" Анатолій ЯКУШЕВ, вартість будівництва електростанції становитиме приблизно 2,2–2,6 мільярда доларів. АЕС планується спорудити в Могильовській області.

У восьмидесяті роки минулого століття в Білоруській РСР вже планувалося відкрити атомну станцію, але цю ідею залишили після аварії на Чорнобильській АЕС.

Нині Білорусь до 80 відсотків енергоресурсів купує у Росії. Поява власної АЕС, як очікується, може забезпечити до 30 відсотків республіканського енергоспоживання до 2020 року.