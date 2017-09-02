У РФ підпалили штаб "Єдиної Росії"

19:00, 02 вересня 2017
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Внаслідок пожежі згоріла оргтехніка, меблі та інші предмети, які були призначені для виборчої кампанії у місті.

фото РИА Новости

У Красноярському краї кілька людей підпалили приміщення, яке "Єдина Росія" орендує для свого штабу.

Про це повідомляє прес-служба партії "ЄР".

Згідно з повідомленням, штаб у м.Назарово, який підпалили, розташовано в одноповерховій будівлі.

За інформацією "Єдиної Росії", група людей вибила вікно, кинула всередину покришки, облила їх горючою сумішшю і підпалила. Охоронець викликав поліцію. За його словами, нападники кричали "Передайте привіт "Єдиній Росії".

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Внаслідок пожежі згоріла оргтехніка, меблі та інші предмети, які були призначені для виборчої кампанії у місті. Постраждалих в результаті інциденту немає.

Як заявив представник партії Олексій Додатко, інцидент має "політичне підґрунтя".

Правоохоронні органи почали дослідчу перевірку.

Як відомо, 10 вересня відбудуться вибори до міської ради м.Назарове.

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Теги: #вибори в Росії#Єдина Росія#підпалили штаб Єдиної Росії