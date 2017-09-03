Спецслужби США перевірили заяву Трампа про прослуховування Обамою і не знайшли жодних доказів

Мін'юст США офіційно заявив про відсутність доказів того, що колишній президент США Барак Обама прослуховував Дональда Трампа незадовго до оголошення результатів виборів. Про це повідомляє CNN.

«Ні у ФБР, і ну департаменту мін'юсту з набезопасности немає ніяких записів, що вказують на проведення прослуховування, про що йдеться в твітах від 4 березня 2017 року», — повідомляє відомство.

Читайте такожТрамп ініціює реформування ООН: для цього підготовлено 10 пунктів - Reuters

У березні Трамп написав у твіттері, що Обама «прослуховував його» в Трамп-тауер безпосередньо перед перемогою на виборах президента.

Згодом на той момент глава ФБР Джеймс Комі заявив, що немає ніяких доказів прослушки Трампа Обамою.