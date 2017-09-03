Спецслужби США перевірили заяву Трампа про прослуховування Обамою і не знайшли жодних доказів
У березні Трамп написав у твіттері, що Обама «прослуховував його» Трамп-тауер безпосередньо перед перемогою на виборах президента.
Мін'юст США офіційно заявив про відсутність доказів того, що колишній президент США Барак Обама прослуховував Дональда Трампа незадовго до оголошення результатів виборів. Про це повідомляє CNN.
«Ні у ФБР, і ну департаменту мін'юсту з набезопасности немає ніяких записів, що вказують на проведення прослуховування, про що йдеться в твітах від 4 березня 2017 року», — повідомляє відомство.
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У березні Трамп написав у твіттері, що Обама «прослуховував його» в Трамп-тауер безпосередньо перед перемогою на виборах президента.
Згодом на той момент глава ФБР Джеймс Комі заявив, що немає ніяких доказів прослушки Трампа Обамою.