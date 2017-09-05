Вогонь у пустелі: у США завершився культовий фестиваль Burning man (фоторепортаж)
06:40, 05 вересня 2017Світ
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Щорічне свято мистецтва і вогню в американській пустелі завершилося.
Burning man / REUTERS
Близько 70 тисяч людей провели на фестивалі Burning man в американській пустелі 8 днів. У фіналі великі скульптури, створені для фестивалю, спалюють.
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Фестиваль щорічно проходить у кінці серпня в пустелі Блек-Рок, штат Невада. Символ фестивалю - гігантська дерев'яна статуя людини, яка також спалюється по закінченні заходу.
У цьому році американець помер після того, як стрибнув у вогонь на фестивалі. Він прорвався через два кордони охорони і застрибнув у палаючий арт-об'єкт. Пожежники спробували витягнути його з багаття, але їм не вдалося.
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