Вогонь у пустелі: у США завершився культовий фестиваль Burning man (фоторепортаж)

Близько 70 тисяч людей провели на фестивалі Burning man в американській пустелі 8 днів. У фіналі великі скульптури, створені для фестивалю, спалюють.

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Фестиваль щорічно проходить у кінці серпня в пустелі Блек-Рок, штат Невада. Символ фестивалю - гігантська дерев'яна статуя людини, яка також спалюється по закінченні заходу.

У цьому році американець помер після того, як стрибнув у вогонь на фестивалі. Він прорвався через два кордони охорони і застрибнув у палаючий арт-об'єкт. Пожежники спробували витягнути його з багаття, але їм не вдалося.