Японець зіграв хіт "Despacito" на калькуляторах (відео)

Автор YouTube-каналу "It's a small world" з Японії опублікував відео, в якому на двох калькуляторах зіграв світовий хіт "Despacito" Луїса Фонса. Ролик став популярним у мережі, наразі його переглянули більше 200 тисяч разів.

Зазначимо, щоб зіграти мелодію, хлопець використав спеціальні калькулятори, які працюють за принципом синтезатора і можуть відтворити до 20 різних звуків.

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Раніше цей же автор на калькуляторах зіграв кавери на пісні "Shape of you" Еда Ширана та "Friends" Джастіна Бібера.