Могеріні розповіла, як ЄС спонукатиме Північну Корею до діалогу

Євросоюз введе власні "автономні" санкції проти Північної Кореї на додаток до очікуваних санкцій Ради Безпеки ООН, щоб змусити Пхеньян вступити в діалог з міжнародним співтовариством про денуклеаризацію Корейського півострова. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріка Могеріні після неформального засідання міністрів закордонних справ країн ЄС у Талліні, передає 112.ua.

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"Ми домовилися підтримати подальші економічні обмеження, які ухвалить Рада Безпеки ООН щодо КНДР, а також разом забезпечити, щоб треті країни неухильно виконували всі ці рішення РБ ООН", - сказала Могеріні.

"Ми також прийняли рішення про підтримку нових санкцій РБ ООН автономними заходами ЄС", - заявила вона, зазначивши, що робота з підготовки нових санкцій ЄС почнеться негайно.

При цьому Могеріні зазначила, що все це тиск на Пхеньян спрямоване "на відкриття каналів для дипломатичного діалогу, яких зараз немає".

"Євросоюз готовий вести діалог, що заслуговує довіри, на політичному рівні, щоб прийти до повної денуклеаризації Корейського півострова", - підкреслила вона.

Глава дипломатії ЄС заявила про рішучість і єдність всіх членів Союзу підтримки міжнародного режиму нерозповсюдження ядерної зброї, про їх готовність активно працювати разом з партнерами в регіоні і міжнародному співтоваристві для досягнення цієї мети.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня влада Північної Кореї офіційно оголосила про успішні випробування водневої бомби, яку, як стверджує Пхеньян, можна буде доставити за допомогою наявних у КНДР балістичних ракет. Крім того, влада країни регулярно проводить випробування балістичних та інших ракет.

Випробування водневої бомби Пхеньяном засудили НАТО, Європейський Союз, ОБСЄ та ряд світових лідерів. Очікується, що 11 вересня Рада безпеки ООН підтримає нові санкції проти КНДР.