Татарську вимагають зробити другою державною мовою Росії
Громадські організації почали збір підписів
Татарські громадські організації почали збір підписів на підтримку надання татарській мові статусу другої державної мови РФ.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Світового конгресу татар, у рамках акції «Мін татарча сойлешем!» («Я говорю по-татарськи!»), яка проходить у Татарстані, лідери татарської молоді планують виступити із законодавчою ініціативою надання татарській мові другої державної в Росії.
За словами голови бюро Світового форуму татарської молоді Руслані АЙСИНА, зараз йде збір підписів по всій Росії під зверненням, що пропонує офіційно визнати татарську мову другою державною мовою в Росії.
Він зазначив, що рамках акції «Мін татарча сойлешем!», вирішено прийняти програму під назвою «Татарська мова – мова миру й матері». Дана програма спрямована на те, щоб підвищити статус татарської мови на федеральному рівні.
Ідею надання татарській мові статусу другої федеральної мови в Росії ініціатори обгрунтовують тим, що татари це друга за чисельністю нація в Росії, один із державоутворюючих народів Росії. Крім того, особливо важлива його роль у тюркскому світі. Зокрема, відомо, що в Росії працює велика кількість громадян тюркских держав, культурна адаптація яких викликає складнощі у російської влади. У повідомленні пояснюється, що татарська і тюркські мови середньоазіатських народів є такими, що абсолютно взаємно розуміються. Вже зараз татарська мова в Татарстані часто використовується в спілкуванні з узбеками, туркменами та іншими тюркськими народами, які приїздять у регіон на роботу.
«Особливий статус татарської мови в тюрко-мусульманському співтоваристві Росії, її інтегруюча роль може виявитися дуже корисною для ефективної внутрішньої та зовнішньої політики Росії. В зв`язку з цим надання татарській мові статусу державної виглядає абсолютно своєчасним і правильним рішенням», - підкреслюється в повідомленні.
В Татарстані, де частка татарського населення перевищує 50%, татарська мова вже зараз має особливий статус.
Згідно з результатами Всеросійського перепису населення 2002 року, приблизно 4% жителів Росії є татарами.
Згідно з угодою, укладеною між федеральною владою Росії й владою республіки в 2007 році, до паспортів жителів регіону додається вкладиш татарською мовою. Знання цієї мови обов`язкове для кандидатів у президенти Татарстану.