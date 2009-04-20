Татарську вимагають зробити другою державною мовою Росії

Татарські громадські організації почали збір підписів на підтримку надання татарській мові статусу другої державної мови РФ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Світового конгресу татар, у рамках акції «Мін татарча сойлешем!» («Я говорю по-татарськи!»), яка проходить у Татарстані, лідери татарської молоді планують виступити із законодавчою ініціативою надання татарській мові другої державної в Росії.

За словами голови бюро Світового форуму татарської молоді Руслані АЙСИНА, зараз йде збір підписів по всій Росії під зверненням, що пропонує офіційно визнати татарську мову другою державною мовою в Росії.

Він зазначив, що рамках акції «Мін татарча сойлешем!», вирішено прийняти програму під назвою «Татарська мова – мова миру й матері». Дана програма спрямована на те, щоб підвищити статус татарської мови на федеральному рівні.

Ідею надання татарській мові статусу другої федеральної мови в Росії ініціатори обгрунтовують тим, що татари це друга за чисельністю нація в Росії, один із державоутворюючих народів Росії. Крім того, особливо важлива його роль у тюркскому світі. Зокрема, відомо, що в Росії працює велика кількість громадян тюркских держав, культурна адаптація яких викликає складнощі у російської влади. У повідомленні пояснюється, що татарська і тюркські мови середньоазіатських народів є такими, що абсолютно взаємно розуміються. Вже зараз татарська мова в Татарстані часто використовується в спілкуванні з узбеками, туркменами та іншими тюркськими народами, які приїздять у регіон на роботу.

«Особливий статус татарської мови в тюрко-мусульманському співтоваристві Росії, її інтегруюча роль може виявитися дуже корисною для ефективної внутрішньої та зовнішньої політики Росії. В зв`язку з цим надання татарській мові статусу державної виглядає абсолютно своєчасним і правильним рішенням», - підкреслюється в повідомленні.

В Татарстані, де частка татарського населення перевищує 50%, татарська мова вже зараз має особливий статус.

Згідно з результатами Всеросійського перепису населення 2002 року, приблизно 4% жителів Росії є татарами.

Згідно з угодою, укладеною між федеральною владою Росії й владою республіки в 2007 році, до паспортів жителів регіону додається вкладиш татарською мовою. Знання цієї мови обов`язкове для кандидатів у президенти Татарстану.