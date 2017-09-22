У Кремлі стверджують, що влада РФ не розміщувала політичну рекламу про вибори в США у Facebook

Влада Російської Федерації ніколи не розміщувала політичну рекламу про вибори в Сполучених Штатах Америки у соціальній мережі Facebook. Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков.

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«Ми не знаємо, хто і як розміщує рекламу у Facebook, і ніколи цим не займалися, ніколи російська сторона не була до цього причетна», - сказав Пєсков, коментуючи інтерес американських правоохоронців до публікацій у соціальній мережі в рамках розслідування втручання Росії в президентські вибори в США, яке нібито було.

Раніше керівник компанії Facebook Inc Марк Цукерберг заявив, що передасть членам конгресу США, які ведуть розслідування про втручання Росії в президентські вибори 2016 року, дані про політичну рекламу, проплачену російськими компаніями. Цукерберг зазначив, що адміністрація соцмережі в майбутньому вимагатиме від осіб, що розміщують політичну рекламу, вказувати її спонсорів. «Я не хочу, щоб будь-хто використав наші інструменти для підриву демократії», - заявив він. При цьому Цукерберг не став вдаватися в деталі, про які саме рекламні оголошення йдеться.