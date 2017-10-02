ФБР: до стрілянини у Лас-Вегасі "Ісламська держава" не причетна

Голова філії Федерального бюро розслідувань (ФБР) у Лас-Вегасі Аарон Роуз заявив, що «немає зв'язку» між стріляниною в цьому місті і міжнародною терористичною організацією "Ісламська держава".

Читайте також"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за стрілянину в Лас-ВегасіЯк повідомляє «Медуза», про це він заявив на прес-конференції.

Раніше сьогодні відповідальність за напад у Лас-Вегасі, де, за останніми даними загинули, 58 чоловік і 515 поранені, взяла на себе «Ісламська держава».

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики «Урожай» (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіту (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номера на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей у Лас-Вегасі втіленням зла в чистому вигляді.