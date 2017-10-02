Українців наразі немає серед постраждалих внаслідок стрілянини у Лас-Вегасі

Громадян України наразі немає серед постраждалих внаслідок стрілянини на фестивалі кантрі-музики у американському Лас-Вегасі. Про це у Twitter повідомляє Департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

"Стрілянина в Лас-Вегасі. Ведуться слідчі дії. Попередньо – українців серед загиблих чи поранених немає. Гаряча лінія +1(415) 690 0460", - повідомили в МЗС.

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Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіту (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номеру на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Спецпідрозділи міського департаменту поліції Лас-Вегаса відреагували на повідомлення про постріли, пробили прохід у готельний номер та знайшли стрільця мертвим.

Внаслідок стрілянини 50 людей загинули, щонайменше 406 були госпіталізовані.