Бійня в Лас-Вегасі: кількість загиблих зросла до 58, поранених – до 515

У американському місті Лас-Вегас (штат Невада) кількість загиблих внаслідок стрілянини зросла до щонайменше 58 осіб, 515 осіб поранено. Про це повідомляє сайт телеканалу CNN.

Шериф міського департаменту поліції Лас-Вегаса Джозеф Ломбардо заявив, що внаслідок стрілянини щонайменше 58 осіб загинули і 515 зазнали поранень.

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Раніше повідомлялося про 50 загиблих і щонайменше 406 госпіталізованих. У ФБР не пов’язують стрілянину з міжнародним терористичним угрупованням "Ісламська держава".

Як повідомляв УНІАН, стрілянина сталася під час проведення музичного фестивалю кантрі-музики "Урожай" (Harvest) в американському Лас-Вегасі. Поліція встановила, що 64-річний Стівен Крейг Паддок з Мескіту (Невада) відкрив стрілянину по відвідувачах фестивалю з номеру на 32-му поверсі готелю Mandalay Bay. Президент США Дональд Трамп назвав розстріл людей у Лас-Вегасі втіленням зла у чистому вигляді.