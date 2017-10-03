Король Іспанії не визнав референдум в Каталонії

Король Іспанії Філіп VI не визнав проведення референдуму про статус Каталонії, повідомляє El Pais.

Про це він сказав у телевізійному виступі через два дні після голосування на території автономії.

За його словами, женералітат (уряд) Каталонії проводив референдум незаконно і своїми діями вони порушили демократичні принципи з "метою зруйнувати єдність Іспанії".

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«Вони прийняли рішення, які систематично порушували правила, показуючи презирство до влади країни, яку вони представляють у Каталонії», — підкреслив король.

Філіп VI додав, що влада автономії порушила і конституції Іспанії, і закон про автономію Каталонії.

Раніше глава женералітату Каталонії Карлес Пучдемон закликав владу Іспанії почати переговори з посередником про майбутнє автономії після референдуму.

За даними влади Каталонії, понад 90% виборців 1 жовтня проголосували за незалежність від Іспанії.