Кількість хворих на свинячий грип у світі зросла до 4055

Кількість підтверджених Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) випадків захворювання на грип A/H1N1 збільшилася до 4055 у 29 країнах світу, повідомляє РІА “Новости”.

Водночас ВООЗ підтвердила 51 випадок захворювання на грип A/H1N1 з летальним результатом, із них 48 - у Мексиці, два - у США і один - у Канаді.

Як повідомляв УНІАН, за даними Міністерства охорони здоров`я, в Україні випадків захворювання на грип А не зареєстровано.

МЗС рекомендував громадянам України при плануванні зарубіжних поїздок враховувати ситуацію з розповсюдженням небезпечного для життя людей вірусу A/H1N1.