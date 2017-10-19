Довів до сліз вдову: реакція Трампа на загибель чотирьох військових викликала скандал у США

Сержант Ла Девід Джонсон загинув 4 жовтня у Нігері від рук ісламістських бойовиків, потрапивши в засідку. Загалом тоді загинули четверо американських військових. Прийомна мати Джонсона сказала в інтерв'ю Washington Post: "Президент Трамп проявив неповагу до мого сина, моєї дочки, а також до мене і мого чоловіка", пише Бі-бі-сі.

Член палати представників від демократів Фредеріка Вілсон заявила, що перебувала в лімузині разом із вдовою Джонсона у момент, коли тій зателефонував президент, і почула по гучномовному зв'язку слова: "Він знав, на що підписується, але, напевно, це все одно боляче". За словами Вілсон, ці слова не втішили вдову, а довели до сліз.

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Трамп у відповідь заявив, що розповідь Вілсон повністю сфабрикована. "Я не говорив того, що вона [Вілсон] наплела... У нас відбулася приємна розмова", - сказав він журналістам. У Білому домі заявили, що зміст розмов Трампа з сім'ями загиблих військових не публікується.

Також стало відомо, що Трамп у телефонній розмові з батьком іншого загиблого військового пообіцяв допомогти йому зі своїх особистих коштів, але, як повідомляється, в результаті допомагати не став.

В інтерв'ю Washington Post чоловік сказав, що президент обіцяв виписати йому чек на 25 тис. доларів. Білий дім на запит видання повідомив, що чек був відправлений адресату, і зауважив: "Огидно, що медіа доторкаються до того, що слід визнати щедрим і щирим жестом".

Трампу доводиться виправдовуватися через ситуацію із загиблими в Нігері військовими з моменту, коли в понеділок журналіст поставив йому питання у Білому домі про те, чому він ще не подзвонив сім'ям. У відповідь Трамп неправдиво заявив, що його попередник Барак Обама і всі колишні президенти США не дзвонили родичам загиблих військових.

Трамп сказав, що написав листа сім'ям загиблих в Нігері і має намір незабаром їм подзвонити. Потім Білий дім заявив, що президент поговорив із родичами, але не уточнив, коли.

Трамп уже не перший раз вплутується в потворну сварку з американськими ветеранами. Будучи кандидатом в президенти, він насміхався над сенатором Джоном Маккейном через те, що той був збитий у В'єтнамі і потрапив у полон. Маккейна вшановували як героя, що зміг винести тортури в'єтконгівців і став прикладом лідерства для інших американських військовополонених.

Також минулого літа Трамп спровокував скандал через свої висловлювання про батьків Хумаюна Хана, 27-річного мусульманина, який загинув, рятуючи товаришів по службі в Іраку в 2004 році. "Їй було нічого сказати. А може бути, їй заборонили щось говорити", - сказав Трамп про матір Хана. Перед цим батько Хана на з'їзді демократів у Філадельфії заявив, що якби Трамп перебував у владі, то його родина ніколи не змогла б оселитися в Америці, а його син - загинути як герой, виконуючи військовий обов'язок.