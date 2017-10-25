В університеті США застрелили двох студентів
13:01, 25 жовтня 2017Світ
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Стрілку вдалося втекти з місця злочину.
На території університету сталася стрілянина / фото Billy Hathorn
В американському штаті Луїзіана на території кампусу університету Гремблінга невідомий відкрив стрілянину, убивши двох студентів, повідомляє Associated Press.
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Повідомляється, що під час сварки, яка сталася серед кількох студентів, один із них відкрив стрілянину, застреливши двох 23-річних студентів.
Поліція підтвердила факт загибелі двох студентів і зазначила, що стрілець втік з місця події. Інших подробиць інциденту поки немає.
Нагадаємо, у вересні одна людина загинула в результаті стрілянини в середній школі міста Спокан (штат Вашингтон).
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