В університеті США застрелили двох студентів

13:01, 25 жовтня 2017
Світ
233 0

Стрілку вдалося втекти з місця злочину.

На території університету відбулася стрілянина / фото Billy Hathorn

В американському штаті Луїзіана на території кампусу університету Гремблінга невідомий відкрив стрілянину, убивши двох студентів, повідомляє Associated Press.

Читайте такожФБР не вважає стрілянину в Лас-Вегасі терактом

Повідомляється, що під час сварки, яка сталася серед кількох студентів, один із них відкрив стрілянину, застреливши двох 23-річних студентів.

Поліція підтвердила факт загибелі двох студентів і зазначила, що стрілець втік з місця події. Інших подробиць інциденту поки немає.

Нагадаємо, у вересні одна людина загинула в результаті стрілянини в середній школі міста Спокан (штат Вашингтон).

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #стрілянина в університеті США