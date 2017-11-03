Росія відмовилась від заклику США не блокувати розслідування щодо хімзброї у Сирії

Російська Федерація відхилила заклик Вашингтона не блокувати в ООН міжнародне розслідування щодо застосування хімічної зброї в Сирії, пише «Радіо свобода».

У очільник МЗС Росії Сергій Лавров під час телефонної розмови з держсекретарем США Рексом Тіллерсоном «наголосив на неприпустимості політизації» так званого Спільного механізму розслідування ООН і Організації за заборону хімічної зброї, нинішній мандат якого спливає 17 листопада.

Видання повідомляє, що раніше низка російських посадовців виступили з новою критикою останнього дослідження цього Спільного механізму, яке, довело провину урядових збройних сил Сирії в хімічній атаці в Хан-Шейхуні 4 квітня, внаслідок якої загинули майже 90 мирних мешканців.

Як повідомляв УНІАН раніше, постпред США в ООН Ніккі Хейлі заявила, що російське вето на резолюцію про розслідування хімічних атак в Сирії «в черговий раз показало, що Москва хоче стояти на стороні «диктаторів і терористів, які застосовують цю зброю».

«Відкинувши продовження роботи Об'єднаного слідчого механізму незалежного і чисто технічного органу, – Росія чітко дала зрозуміти, що її не хвилює припинення застосування хімічної зброї в світі», – сказала Хейлі.

Нагадаємо, американська розвідка має вагомі докази застосування хімічної зброї сирійським режимом у Хан-Шейхуні, заявив директор ЦРУ Марк Помпео. За його словами, після квітневих подій в Ідлібі президент США Дональд Трамп наказав з'ясувати, що сталося, передає "РІА Новости". Помпео повідомив, що розвідспільнота стала з'ясовувати, що реально відбулося. Зокрема, за його словами, проведена робота з американськими партнерами.